Для розвитку освіти Львівщини виділили понад 32 млн грн

На Львівщині у 2021 році на розвиток освітньої галузі виділили більше 32 млн грн з обласного бюджету. Вперше цьогоріч впроваджуватимуть електронну платформу та налагоджуватимуть співпрацю з українськими школами за кордоном. Відповідну цільову програму затвердили на сесії 18 лютого, повідомляє Львівський портал.

Програма охоплює усі основні освітні напрямки – це дошкільна, загальна середня, спеціальна та спеціалізована освіта, також це позашкільна, профтехосвіта та фахова перед вища освіта, вища освіта та наука і педагогічна освіта.

Відтак, найбільше коштів цьогоріч в області витратять на розвиток спеціальної освіти – майже 10 млн грн, та на профтехосвіту – близько 6,5 млн грн.

Зазначимо, що упродовж року передбачено чимало конкурсів як-от проєкт для вчителів, конкурси на здобуття грантів та премій для студентів і науковців, також фінансуватимуть навчання вчителів, в тому числі для освоєння дистанційних платформ.

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В області створять е-платформу та покращуватимуть співпрацю з українськими школами за кордоном. Також вперше за останні 10 років суттєво активізовано роботу з позашкільною освітою, зокрема, розвиватимуть еколого-натуралістичний центр, впроваджуватимуть інновації та стартами для старшокласників, нові проєкти малої академії тощо.

Разом з тим, впроваджуватимуть спеціальну інформаційно-ігрову електронну платформу. Також робитимуть промоцію профтехосвіти та підвищуватимуть кваліфікацію педагогів.

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