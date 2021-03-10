Ще 150 медиків Львова отримали першу дозу вакцини від COVID

Сьогодні у Львові ще 150 медичних працівників вакцинували від коронавірусу. Щеплення медикам обласної дитячої лікарні «Охматдит», військового госпіталю, міського пологового будинку й обласної клінічної лікарні зробили фахівці мобільної бригади 4-ї міської поліклініки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Загалом перше щеплення у Львові вже мають 780 фахівців міських та обласних медичних закладів.

Так, перше щеплення (а їх має бути два) отримали: 50 медиків обласної інфекційної лікарні; 70 медиків 8-ї міської клінічної лікарні; 80 медиків регіонального центру легеневого здоров’я; 310 медиків міської клінічної лікарні швидкої допомоги й обласного центру екстреної медичної допомоги; 120 працівників обласного лабораторного центру та лабораторій, які проводять аналізи на COVID; 80 медиків обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит»; 40 медиків військово-медичного клінічного центру Західного регіону; 30 медиків міського пологового клінічного будинку № 1 та обласної клінічної лікарні.

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Окрім мобільної бригади 2-ї міської поліклініки, тепер щеплення робить ще й мобільна бригада 4-ї міської поліклініки, яка пройшла навчання щодо роботи з цією вакциною. Навчання для мобільних бригад провели фахівці на базі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, тож з понеділка до вакцинації планують залучити ще три мобільні бригади міста.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. За три дні щеплення зробили 130 медпрацівникам «ковід»-лікарень. Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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