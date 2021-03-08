Замість регулярних «Укрзалізниця» запускає спецрейси на Закарпаття. Деталі

У зв’язку з посиленням на Закарпатті карантинних обмежень та віднечення регіону до “червоної зони” Укрзалізниця призупинила продаж квитків на регулярні потяги. Натомість відкрито продаж квитків на спеціальні рейси з та до Закарпатської області. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

Спеціальні рейси з’єднають область зі столицею, східними та південними регіонами України.

Графік курсування спецрейсів:

358/357 Рахів — Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон у разі критичної необхідності);

13/14 Солотвино — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);

15/16 Рахів — Київ: 9 та 13 березня (рейси у зворотному напрямку 8 та 12 березня);

81/82 Ужгород — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);

108/107 Ужгород — Одеса: 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);

45/46 Ужгород — Лисичанськ 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня).

«Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на вказані рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну. Для решти пасажирів продаж квитків вже відкритий», — наголосив Криклій.

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Решта маршрутів потягів виконуватимуться з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію.

Нагадаємо, раніше УЗ призупинила продаж квитків на потяги до Закарпаття.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної». Львівська область наразі залишається у «жовтій» зоні, але з 8 березня перейде вже у «помаранчеву».

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов запевняв, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

Втім днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через початок третьої хвилі Covid Україна знову може піти на локдаун.

Також у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були в кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.

Також з понеділка, 9 березня, усім закладам освіти Львівщини, окрім дитсадків, рекомендують перейти на віддалений режим навчання.

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