«Укрзалізниця» зупиняє продаж квитків на потяги до Закарпаття

З 8 березня в Закарпатті почнуть діяти обмеження «червоної» карантинної зони. Відтак «Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків на потяги до Закарпатської області та з неї, а також обмежує посадку та висадку в цьому регіоні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

Так, компанія припинить продаж квитків до Закарпатської області з 8 березня й до кінця дії посиленого карантину. З 9 березня «Укрзалізниця» обмежить висадку та посадку пасажирів за вже придбаними квитками до регіону.

До початку дії обмежень «червоної» карантинної зони на Закарпатті пасажири ще можуть без перешкод виїхати або ж дістатися області залізницею.

Також «Укрзалізниця» готова за поданням Закарпатської ОДА призначити спеціальні рейси та вивезти з карантинної зони приблизно 2,1 тисячі людей із квитками. Раніше в компанії повідомляли, що організують п’ять таких спеціальних рейсів із Буковини й Прикарпаття, щоб вивезти понад 3 тисячі пасажирів.

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Зазначимо, що наразі до «червоної» зони карантину увійшли чотири області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та з 8 березня перейде Закарпатська.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної». Львівська область наразі залишається у «жовтій» зоні, але з 8 березня перейде вже у «помаранчеву».

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов запевняв, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

Втім днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через початок третьої хвилі Covid Україна знову може піти на локдаун.

Також у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були в кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.

Також з понеділка, 9 березня, усім закладам освіти Львівщини, окрім дитсадків, рекомендують перейти на віддалений режим навчання.

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