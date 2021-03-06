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Закарпаття з 8 березня опиниться у «червоній» зоні

Ольга Денисяка

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З понеділка, 8 березня, Закарпатська область опиниться у «червоній» зоні карантину через погіршення ситуації з коронавірусом. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр уряду Олег Немчінов, передає Львівський портал.

Перед тим Закарпатська область була у «помаранчевій» зоні, яка не передбачала посилення карантину, але «сигналізувала про потенційну небезпеку наближення до «червоного» рівня».

За даними МОЗ, на Закарпатті перевищує норму рівень госпіталізації. Станом на 4 березня в області фіксують 92 госпіталізації на 100 тисяч населення, коли норма менш ніж 60 госпіталізацій на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної». Львівська область наразі залишається у «жовтій» зоні, але з 8 березня перейде вже у «помаранчеву».

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Раніше очільник МОЗ Максим Степанов запевняв, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

Втім днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через початок третьої хвилі Covid Україна знову може піти на локдаун.

Також у Львівській ОДА натякнули на повернення до суворішого карантину. Там заявили, що зараз епідситуація в області відповідає показникам, які були в кінці жовтня 2020 року, тобто напередодні запровадження карантину вихідного дня.

Також з понеділка, 9 березня, усім закладам освіти Львівщини, окрім дитсадків, рекомендують перейти на віддалений режим навчання.

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