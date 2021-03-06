У центрі Львова собачників вчили прибирати за тваринами

У суботу, 6 березня, у парку ім. І. Франка відбулась акція «Я – відповідальний господар», до якої долучились мешканці зі своїми домашніми улюбленцями. Про це Львівському порталу повідомили у прессслужбі Львівської міської ради.

Також розробили макети для соціальної реклами «Прибираймо за своїми улюбленцями», яку планують поширити на конструкціях зовнішньої реклами по Львову.

«Шановні власники собак Львова, давайте разом продемонструємо високу культуру прибирання за чотирилапим другом і закличемо до цього своїх товаришів собачників. Давайте пам’ятати про персональну та колективну відповідальність за ставлення львів’ян і гостей міста до нас – собачників та до наших тварин. Як на мене, собачник, це людина яка любить та береже світ довкола себе», – наголосила позаштатна радниця міського голови з питань поводження з тваринами у Львові Оксана Кошак.

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Нагадаємо, ще у 2019 році Львівська міська рада зобов’язала власників прибирати за своїми тваринами. Йдеться про будь-яку територію загального користування, включаючи під’їзди, сходові клітки, ліфти, а також доріжки, тротуари і газони.

Тих, хто ігнорує це правило, мають штрафувати відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Додамо, що проблема неприбирання після собак турбує львів’ян щонайменше з 2018 року. Тоді вони зареєстрували петицію до мерії, в якій і пропонували штрафувати таких власників тварин.

Врегулювати проблему неприбирання за своїми домашніми тваринами в Україні хочуть і на законодавчому рівні. Законопроєкт, який передбачає штрафи, зареєстрували у Верховній Раді.

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