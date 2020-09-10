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В Україні хочуть ввести штрафи для власників тварин через неприбирання за ними на вулиці

Соломія Головіна

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До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає штрафи для власників тварин за те, що вони не прибирають за ними. Документ №3797 внесли 28 депутатів, серед яких і представники монобільшості, і опозиції, передає Громадське.

 

Так, цей проєкт передбачає штраф за неприбирання власником екскрементів домашньої тварини:

  • в будівлях загального користування;
  • на дитячих та спортивних майданчиках;
  • зупинках громадського транспорту;
  • підземних переходах;
  • тротуарах;
  • в зонах відпочинку;
  • тощо (тобто це означає, що перелік не є вичерпним).

Штраф за таке порушення – 170-340 гривень. За повторне порушення упродовж року, або порушення, яке заподіяло шкоду здоров’ю людей або їхньому майну – 3400-5100 гривень.

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Також законопроєкт передбачає збільшення штрафів за низку порушень щодо домашніх тварин або рослин, зокрема під час реєстрації, утримування чи продажу.

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