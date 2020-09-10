В Україні хочуть ввести штрафи для власників тварин через неприбирання за ними на вулиці

До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає штрафи для власників тварин за те, що вони не прибирають за ними. Документ №3797 внесли 28 депутатів, серед яких і представники монобільшості, і опозиції, передає Громадське.

Так, цей проєкт передбачає штраф за неприбирання власником екскрементів домашньої тварини:

в будівлях загального користування;

на дитячих та спортивних майданчиках;

зупинках громадського транспорту;

підземних переходах;

тротуарах;

в зонах відпочинку;

тощо (тобто це означає, що перелік не є вичерпним).

Штраф за таке порушення – 170-340 гривень. За повторне порушення упродовж року, або порушення, яке заподіяло шкоду здоров’ю людей або їхньому майну – 3400-5100 гривень.

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Також законопроєкт передбачає збільшення штрафів за низку порушень щодо домашніх тварин або рослин, зокрема під час реєстрації, утримування чи продажу.

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