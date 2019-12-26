За тримісячну охорону об’єктів у Львові «Муніципальна варта» отримає майже 7 млн грн

Сьогодні, 26 грудня, міськрада Львова затвердила перелік об’єктів, які протягом трьох місяців охоронятиме ЛКП «Муніципальна варта». За роботу підприємству заплатять майже 7 млн грн. «За» відповідну ухвалу під час сесії проголосував 51 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з ухвалою, протягом січня-березня 2020 року «Муніципальна варта» охоронятиме 19 об’єктів у Львові: будівлю міської ради, районних адміністрацій, Інспекції ДАБК м. Львова, музеї, меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні, а також об’єкти ЛКП «Зелене місто». До останніх належить територія майбутнього сміттєвого заводу на вул. Пластовій, 13 та Грибовицького полігону.

За тримісячну охорону більше двох десятків об’єктів «муніципали» отримають 6,8 млн грн. При цьому працівники підприємства зобов’язані забезпечити 111 692 години правопорядку.

«Львівському комунальному підприємству “Муніципальна варта“ забезпечити здійснення комплексних заходів, скерованих на забезпечення громадського порядку та громадської безпеки комунальних підприємств, установ та організацій Львівської міської ради та її структурних підрозділів», – вказано в ухвалі.

Варто зазначити, що мерія дозволила ЛКП «Муніципальна варта» залучати супідрядні охоронні організації на договірних засадах.

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