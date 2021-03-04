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У Львівській ОДА не знайшли вибухівки

Наталя Дуляба

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Анонім обманув правоохоронців, повідомивши їм про замінування будівлі Львівської ОДА на вул. Винниченка. Про це Львівському порталу розповіли у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Про замінування приміщення Львівської ОДА правоохоронці довідалися у четвер, 4 березня, об 11:40 год., отримавши анонімне повідомлення на електронну пошту. Водночас псевдомінер заявив, що вибухівка нібито закладена ще й у будівлі Головного управління СБУ у Львівській області, що на вул. Вітовського.

За вказаними адресами працювали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції Львівщини, проводилась евакуація працівників.

Зрештою, перевіривши приміщення та прилеглі території жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявлено.

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Хто саме надав неправдиве повідомлення про замінування, наразі не відомо. Поліцейські встановлюють особу зловмисника, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що в Україні хочуть посилити відповідальність за фейкові замінування і конфісковувати ще й майно у зловмисників.

Додамо, нещодавно СБУ спіймала 18-річного псевдомінера, який збирав «замовлення» у соцмережах. На його рахунку – близько 200 фейкових замінувань в Україні та навіть за кордоном.

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Фото: поліція

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