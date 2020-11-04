За фейкові мінування в Україні хочуть конфісковувати майно

Верховна Рада планує посилити покарання за неправдиве мінування. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроєкт №3911, яким передбачена можливість конфіскації майна. «За» проголосували 235 парламентаріїв, повідомляє РБК-Україна.

Проєктом вносяться зміни до статті 259 Кримінального кодексу. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які можуть спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, планують карати позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна.

На цей час конфіскація не передбачена.

Реклама партнерів

Крім того, за «мінування» об’єктів критичної інфраструктури, будівель органів влади, лікарень і шкіл, або якщо таке повідомлення призвело до тяжких наслідків або зафіксоване повторно, загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років з конфіскацією.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці 2019 року уряд ініціював посилення відповідальності за фейкові замінування об’єктів, зокрема мова йшла про впровадження конфіскації майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.