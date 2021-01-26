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СБУ спіймала псевдомінера, який збирав «замовлення» у соцмережах

Наталя Дуляба

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У Запоріжжі силовики впіймали 18-річного юнака, який заробляв на тому, що займався псевдозамінуванням об’єктів по всій Україні та навіть за кордоном. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

 

Встановлено, що 18-річний мешканець Запоріжжя займався фейковим замінуванням держустанов та об’єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном. Загалом він встиг надати правоохоронцям близько 200 неправдивих повідомлень.

На такій своїй «роботі» юнак навіть заробляв. В одній із заборонених соцмереж він створив групу, де за гроші приймав «замовлення» на псевдомінування різних об’єктів: шкіл, вишів, атомних станцій, вокзалів та місць масового перебування людей.

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Затримали зловмисника за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) ККУ.

За вчинене псевдомінеру «світить» від 4 до 8 років тюрми. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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