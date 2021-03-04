До кінця року перекриють частину вулиці Богдана Хмельницького

У Львові стартує третій етап реконструкції вулиці Богдана Хмельницького. У зв’язку з цим з 8 березня і до кінця року буде перекрито рух транспорту на ділянці від вул. Олійної до заїзду на автовокзал «Північний». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У зв’язку з проведенням третього етапу робіт з реконструкції вул. Б. Хмельницького з 08.00 год. 8 березня і до 20.00 год. 31 грудня буде перекрито рух транспорту на ділянці від вул. Олійної до заїзду на автовокзал «Північний».

«У січні, коли ми відновили ремонтні роботи на вул. Б. Хмельницького, було перекрито лише частину від всієї ділянки, що підлягає ремонту. Натомість тепер перекриваємо повністю весь відрізок – від вул. Олійної до заїзду на автовокзал «Північний», який передбачений ІІІ етапом реконструкції вул. Б. Хмельницького. З 8 березня підрядник спочатку перекриє для проїзду ділянку від вул. Кукурудзяна до вул. Олійна, і поступово рухатиметься далі», – пояснив прессекретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

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Нагадаємо, ремонт вул. Богдана Хмельницького (від вул. Промислової до вул. Липинського) у Львові стартував торік на початку травня. Всі роботи відбуваються почергово. Зазначимо, наприкінці 2020 року для проїзду відкрили частину вул. Б. Хмельницького від вул. Механічної до вул. Олійної.

Вул. Богдана Хмельницького ремонтує компанія «Онур» за 175,4 млн грн. Тут замінять дорожнє покриття, влаштують напрямні острівці на перехрестях, прокладуть велодоріжки, тротуари та встановлять зупинки громадського транспорту. На час ремонту дві маршрутки, які курсують вул. Богдана Хмельницького, курсують за зміненою схемою.

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