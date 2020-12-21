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Для проїзду відкрили ще одну ділянку вулиці Б. Хмельницького

Ольга Денисяка

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У понеділок, 21 грудня, для проїзду відкрили частину вул. Б. Хмельницького  від вул. Механічної до вул. Олійної. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У ЛКП «Львівавтодор» зазначають, що залишилось відремонтувати останню частину – від вул. Олійної до вул. Липинського. Ці роботи будуть завершені вже наступного року

«У першій половині грудня підрядник повністю заасфальтував відрізок вул. Б. Хмельницького від вул. Механічної до вул. Олійної, а минулої п’ятниці наніс розмітку. Відповідно від сьогодні, 21 грудня, ця частина вулиці вже відкрита для проїзду транспорту», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

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Як повідомляв Львівський портал, у жовтні відкрили для проїзду транспорту частину вулиці Б. Хмельницького від вул. Опришківської до вул. Механічної.

Нагадаємо, ремонт вул. Богдана Хмельницького (від вул. Промислової до вул. Липинського) у Львові стартував на початку травня. Всі роботи відбуваються почергово: перший етап – на відрізку від вул. Опришківської до вул. Механічної.

Вул. Богдана Хмельницького ремонтує компанія «Онур» за 175,4 млн грн. Тут замінять дорожнє покриття, влаштують напрямні острівці на перехрестях, прокладуть велодоріжки, тротуари та встановлять зупинки громадського транспорту. На час ремонту дві маршрутки, які курсують вул. Богдана Хмельницького, курсують за зміненою схемою.

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Фото: ЛМР

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