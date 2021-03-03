Упродовж дня на 20 вулицях Львова полатають ями. Перелік

На дорогах Львова продовжують ліквідовувати гостроаварійні ями. Дотепер, через погодні умови, вибоїни латали холодним асфальтобетоном. Натомість вже сьогодні дорожники планують ліквідовувати ямковість гарячим асфальтобетоном. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Замовниками робіт є районні адміністрації. Після виконання робіт підрядні організації нададуть адміністраціям акти виконаних робіт, де буде вказано об’єми виконання.

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«Працюють усі 6 районів. Передбачаємо, що для робіт сьогодні буде використано близько 60 тонн асфальту. Роботи заплановані на вул. Городоцька, Володимира Великого, Липова Алея, Шевченка, Мазепи та ін. Тобто за сьогодні-завтра основні вибоїни на магістральних вулицях мали б ліквідувати», – Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Сьогодні підрядні організації працюватимуть на 20 вулицях. Зокрема у Шевченківському районі роботи тривають на вул. Шевченка, вул. Липинського та ін.

«На вул. Шевченка роботи проводимо на відрізку від Янівського кладовища до кінцевої зупинки трамваю № 7. Стан цього відрізку вкрай поганий. Для ліквідації ям тут знадобиться приблизно 15 тонн гарячого асфальту. Роботи виконуємо з дотриманням технології робіт щодо влаштування асфальтобетонного покриття. Спочатку яму зарізаємо, обкантовуємо, просушуємо і промиваємо відповідною емульсією. І лише тоді кладемо асфальт», — розповів Роман Левцо, виконроб дільниці доріг ШРП Шевченківського району.

Нагадаємо, що раніше львівським комунальникам дали тиждень, щоб полатати ями на вулицях міста.

Львівський портал інформував що як тільки надворі почав танути сніг, на дорогах «повилазили» ями, подекуди – досить великі. Відтак львів’яни почали активно публікувати у соцмережах фото ям на просп. Чорновола, вул. Володимира Великого, Шота Руставелі та інших. У мерії заявили, що з 24 лютого у Львові розпочинають латати дороги. При цьому асфальтують не всі ями, які трапляються, а лише гостроаварійні, тобто ті, які є більшими за 10 см. При ремонті доріг у місті, за інформацією міськради, використовують спеціальні сушки, аби висушити яму від води.

Фото ЛМР

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