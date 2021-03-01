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Комунальникам Львова дали тиждень, аби залатати ями на дорогах

Вероніка Рой

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Усі дорожні організації Львова та області отримали попередження від відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції через вибоїни на дорогах. Відтак організації мають тиждень для усунення критичних ям. Про це інформує пресслужба патрульної поліції Львівщини.

Комунальні служби, підрядні організації повинні до 5 березня обстежити та усунути критичні ями та вибоїни на дорогах, які можуть спричинити аварійні ситуації.

«Впродовж тижня патрульні теж фіксуватимуть недоліки і одразу передаватимуть інформацію про них дорожнім службам для реагування. Наступного тижня патрульні проведуть обстеження доріг і, в разі виявлення згаданих порушень притягнуть до адміністративної відповідальності посадових осіб дорожніх організацій», – інформують у патрульній поліції.

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Львівський портал інформував що як тільки надворі почав танути сніг, на дорогах «повилазили» ями, подекуди – досить великі. Відтак львів’яни почали активно публікувати у соцмережах фото ям на просп. Чорновола, вул. Володимира Великого, Шота Руставелі та інших. У мерії заявили, що з 24 лютого у Львові розпочинають латати дороги. При цьому асфальтують не всі ями, які трапляються, а лише гостроаварійні, тобто ті, які є більшими за 10 см. При ремонті доріг у місті, за інформацією міськради, використовують спеціальні сушки, аби висушити яму від води.

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