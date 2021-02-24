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Сніг зійшов разом із асфальтом. У Львові візьмуться латати ями на дорогах

Вероніка Рой

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Мешканці Львова у соціальних мережах скаржаться на ями, що з’явилися на дорогах міста після сильних снігопадів. У міськраді Львова вже пообіцяли найближчим часом розпочати ремонтні роботи з ліквідації гостроаварійних ям.

Львів’яни у соціальних мережах публікують фото доріг Львова, на яких утворилися ями після снігопадів. Зокрема, ями з’явилися на проспекті Чорновола, на вулицях Шота Руставелі, Володимира Великого та Наливайка.

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Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, 24 лютого у Львові стартують ремонтні роботи з ліквідації гостроаварійних ям холодним асфальтом. Для забезпечення технології виконання робіт ліквідовуватимуть ті ями, де суха поверхня.

«Сьогодні сонячно і завтра також має бути сприятлива погода, тож будемо працювати. Роботи плануємо продовжити в п’ятницю і суботу. Відзначу, що для того, щоб класти холодний асфальт, має бути суха поверхня. Тому будемо працювати на тих вулицях, де сухий асфальт, тобто все висохло природнім способом… Асфальт є. Роботи будемо виконувати поетапно, щоб вони були виконані якісно і були дотримані технологічні норми й правила», – цитує Ірину Маруняк пресслужба міськради Львова.

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Фото: Yura Kobernyk, Зручне місто

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