Під час латання ям на дорогах використовуємо спеціальні сушки, – заступниця Садового

У Львові вже кілька днів поспіль латають ями на дорогах, що вилізли, як тільки-но почав сходити сніг. При цьому заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк каже, що перш, ніж заасфальтовувати вибоїну, її висушують спеціальними сушками. Про це повідомляє Львівський портал.

Як тільки надворі почав танути сніг, на дорогах «повилазили» ями, подекуди – досить великі. Відтак львів’яни почали активно публікувати у соцмережах фото ям на просп. Чорновола, вул. Володимира Великого, Шота Руставелі та інших.

Своєю чергою у мерії Львова відразу заявили, що з 24 лютого розпочинають латати дороги. При цьому асфальтують не всі ями, які трапляються, а лише гостроаварійні, тобто ті, які є більшими за 10 см.

Водночас Ірина Маруняк додала, що при ремонті доріг використовують спеціальні сушки, аби висушити яму від води.

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«При тих погодних умовах, які є зараз, ми можемо робити ремонт лише гостроаварійних ям. Чому? Тому що сніг топиться і та вода тече на дороги. Тому зараз ми робимо ремонти на сухій поверхні. Але навіть коли асфальтуємо яму, ми ще підсушуємо поверхню, видуваємо воду з ями і тільки тоді кладемо холодний асфальт», – пояснила посадовиця.

За її словами, як тільки у місті потепліє, дорожники почнуть латати ями вже гарячим асфальтом. Тоді роботи відбуватимуться в більш інтенсивному режимі, що дозволить відремонтувати більші площі дорожніх полотен.

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