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Зарізав через ревнощі: подробиці вбивства у центрі Дрогобича

Ольга Денисяка

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24 лютого у центрі Дрогобича 26-річний хлопець на ґрунті ревнощів жорстоко вбив чоловіка, який йшов поряд з його співмешканкою. Підозрюваного взяли під варту, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повдіомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що увечері 24 лютого нетверезий дрогобиччанин у центрі міста зустрів свою 24-річну співмешканку разом з 50-річним місцевим мешканцем. На ґрунті ревнощів молодший завдав старшому 7 ударів ножем у шию, грудну клітку, черевну порожнину та спину. Як наслідок, потерпілий помер від крововтрати на місці.

Суд задовольнив клопотання Дрогобицької місцевої прокуратури про обрання 26-річному мешканцю Дрогобича, якого підозрюють в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України), найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

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