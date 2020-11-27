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З 1 грудня мінімальна пенсія зросте на 57 гривень

Наталя Дуляба

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Із 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросте з 1712 до 1769 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Згідно держбюджетом на 2020 рік, з 1 грудня в Україні на 57 грн збільшується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Він зросте з 1712 до 1769 грн.

Відтак з 1 грудня, незалежно від факту працевлаштування, будуть перераховані такі виплати:

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  1. мінімальні розміри пенсій за наявності страхового стажу у чоловіків – 35 років, у жінок – 30 років, а для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011– 25 років стажу у чоловіків, та 20 – у жінок. Розмір пенсійної виплати зазначених осіб становитиме 1769 грн (дотепер – 1712 гривень);
  2. максимальна пенсійна виплата, яка встановлюється на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, розмір якої збільшується з 17 120 до 17 690 грн;
  3. мінімальний розмір пенсії виплачуть у випадку втрати годувальника, інвалідам війни та учасникам бойових дій;
  4. підвищення до пенсії та доплати до мінімального розміру, які обчислюються у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність і призначені відповідно до законів України «Про статус і соціальний захист ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
  5. пенсія за особливі заслуги перед Україною, яка обчислюються у 100% співвідношенні від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Доплату за понаднормовий стаж слід чекати лише непрацюючим особам. Вона обчислюється у 100% співвідношенні від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (якщо основний розмір пенсії особи є вищим від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Зауважимо, що розміри підвищень розраховуються індивідуально для кожного пенсіонера за документами, які містяться у його пенсійній справі.

Згаданий перерахунок проводитиметься автоматизовано, тому додатково звертатися в Пенсійний фонд не потрібно.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії громадянам.

При цьому 82% пенсіонерів в Україні отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менше 4000 грн.

Відтак в Україні пенсіонерам віком 75+ планують давати доплати.

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