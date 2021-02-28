У США схвалили нову вакцину від коронавірусу

У США офіційно схвалили третю вакцину для щеплення проти коронавірусу. Вона потребує лише одного уколу. Про це пише ВВС Україна.

Розробником вакцини є Johnson & Johnson. Раніше офіційне схвалення отримали Pfizer та Moderna.

Нова вакцина є дешевшою і не потребує спеціальних систем охолодження – її можна зберігати у звичайних холодильниках.

Дослідження, проведені у США, Бразилії та Південній Африці, показали, що вона запобігає важкому перебігу хвороби на 85%, а її ефективність у запобіганні середньої і легкої форм Covid становить 66%.

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Під час досліджень за 28 днів після щеплення не було зафіксовано жодного випадку смерті або госпіталізації вакцинованих.

Бразилію та Південну Африку обрали для досліджень через поширення там більш небезпечних штамів коронавірусу. Але і там вакцина показала «таку саму ефективність».

Принцип дії вакцини схожий на той, що його застосовано AstraZeneca.

Вироблятиме вакцину від Johnson & Johnson бельгійська компанія Janssen.

Перші дози вакцини надійдуть в США вже на початку березня. Компанія зобов’язалася поставити в США 100 млн доз до кінця червня. Ще 200 млн доз замовив Євросоюз.

Через програму Covax є замовлення на 500 млн доз вакцини від Johnson & Johnson. Серед найбільших замовників – Велика Британія та Канада.

Проте крім США цю вакцину офіційно схвалено лише у Бахрейні.

У Південній Африці щеплення вакциною Johnson & Johnson почали робити лікарям навіть до офіційного затвердження замість AstraZeneca.

Через те, що щеплення Johnson & Johnson відбувається в один укол, вакцинація потребуватиме менше медичного персоналу.

Як писав Львівський портал, в Україні щеплення від коронавірусу нещодавно почали робити вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. Ця вакцина є розробкою англо-шведської компанії AstraZeneca, а ліцензію на виготовлення отримала індійська Serum Institute. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Наразі безкоштовні щеплення від коронавірусу цією вакциною зробили 1713 українцям. На Львівщині щеплення від Covid-19 зробили 130 медикам, які працюють із хворими на коронавірус. Ніхто із них на погіршення стану здоров’я не скаржився.

Додамо, що вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною. Втім першочергово щеплення роблять медикам, які працюють із хворими на Covid, військовим, працівникам соцсфери та літнім людям.

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