Поліція взялась за львів’янина, який закликав до жорстокого поводження з тваринами. Деталі

Львів’янину, який у соцмережах закликав до жорстокого поводження з тваринами, «світить» до трьох років обмеження волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Про те, що мешканець Львова закликає інших жорстоко поводитися з тваринами, правоохоронці дізналися 27 лютого зі соцмереж, де чоловік, власне, й публікував відповідні заяви.

В поліції не уточняють, що саме пропагував львів’янин, але кажуть, що його публічні публічні заклики були до «вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами».

За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Як з’ясував Львівський портал, найімовірніше йдеться про львівського активіста, який у Facebook скаржився, що у Шевченківському районі власники собак не прибирають за своїми улюбленцями, особливо на стадіонах і дитмайданчиках.

Львів’янин розповів, як його знайомий, аби провчити собачників, розсипав корм, змішаний із великою дозою проносного, і при цьому рекомендував іншим чинити так само.

«Все це він зробив через те, що прогулянка з дітьми швидше нагадує квест із проходження мінного поля. Тому він хоче, щоб собачники відчули це в повному об’ємі у своєму домі і під’їздах. Вважаю, що батькам із інших районів треба взяти на озброєння таку методику», – писав львів’янин Роман В.

Через скарги інших користувачів допис Facebook видалив, втім згодом чоловік пояснив, що хотів привернути увагу власників собак до обов’язку прибирати за ними, натомість зустрівся з тиском і погрозами.

«Відверто кажучи, мав надію, що мій попередній пост приверне увагу собачників і вони візьмуть до уваги, що вигулювати собак в непризначених для цього місцях не тільки заборонено, але й відверто дістало деяких людей. Щоб вони не наражали своїх собак на небезпеку і не вигулювали їх в непризначених для цього місцях, бо вседозволеність має межу. Але деякі особи дуже страждають маразмом. І не тільки звинувачують в тому, до чого я не маю причетності, але й погрожують життю та здоров’ю моїй сім’ї. Відповідна заява подана на розгляд поліції», – написав львів’янин.

Нагадаємо, ще у 2019 році Львівська міська рада зобов’язала власників прибирати за своїми тваринами. Йдеться про будь-яку територію загального користування, включаючи під’їзди, сходові клітки, ліфти, а також доріжки, тротуари і газони.

Тих, хто ігнорує це правило, мають штрафувати відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Додамо, що проблема неприбраного після собак лайна турбує львів’ян щонайменше з 2018 року. Тоді вони зареєстрували петицію до мерії, в якій і пропонували штрафувати таких власників тварин.

Врегулювати проблему неприбирання за своїми домашніми тваринами в Україні хочуть і на законодавчому рівні. Законопроєкт, який передбачає штрафи, зареєстрували у Верховній Раді.

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