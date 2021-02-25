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В Україні – 8147 нових випадків COVID-19. Померло 135 людей

Андрій Котенський

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За минулу добу в Україні зафіксували 8147 нових випадків коронавірусної хвороби, ще 135 людей померло. Серед захворілих 483 дитини та 301 медпрацівник. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Від початку пандемії захворіло 1 325 841 осіб, одужало – 1 159 311 та ще 25 596 – померло.

За останню добу до лікарні госпіталізували 2 770 осіб, натомість одужало – 3 889 осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  1. Івано-Франківська область – 711 випадків;
  2. Житомирська область – 711 випадків;
  3. Закарпатська область – 654 випадки;
  4. м. Київ – 652 випадки;
  5. Вінницька область – 639 випадків;
  6. Чернівецька область – 561 випадок;
  7. Харківська область – 432 випадки;
  8. Львівська область – 432 випадки;
  9. Тернопільська область – 332 випадки;
  10. Київська область – 318 випадків;
  11. Дніпропетровська область – 316 випадків;
  12. Хмельницька область – 285 випадків;
  13. Одеська область – 268 випадків;
  14. Сумська область – 219 випадків;
  15. Донецька область – 218 випадків;
  16. Полтавська область – 210 випадків;
  17. Миколаївська область – 194 випадки;
  18. Волинська область – 193 випадки;
  19. Рівненська область – 187 випадків;
  20. Черкаська область – 160 випадків;
  21. Чернігівська область – 161 випадок;
  22. Запорізька область – 132 випадки;
  23. Кіровоградська область – 63 випадки;
  24. Херсонська область – 52 випадки;
  25. Луганська область – 47 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, від 24 лютого, Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область увійшла до «жовтої» зони. До «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень, зараз віднесли Прикарпаття, адже тут фіксують спалах коронавірусу, а також Чернівецьку область.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов раніше запевняв, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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