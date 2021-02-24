У поліклініках Львова облаштували 10 пунктів вакцинації

У Львові сформовано 10 мобільних бригад та облаштовано 10 стаціонарних пунктів вакцинації на базі медзакладів первинної допомоги. У мерії наголошують, що місто повністю готове до 1-го та 2-го етапів щеплень від Covid-19. Вакцину у Львові очікують вже на початку березня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Пункти облаштовані коштами поліклінік. Також у міському бюджеті передбачено додатково преміювання працівників. Сама ж вакцина для населення буде безкоштовною. Один зі створених пунктів показали у 2-ій міській поліклініці.

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«Мобільні бригади закріплені за нашими лікарнями, і по кожній лікарні, в першу чергу, будуть вакцинувати тих, хто працює з хворими на COVID. Цей пункт буде задіяний для вакцинації мешканців міста Львова, починаємо з людей старшого віку, з 80+. Все є, що потрібно, є ліфт, можна сюди спуститись, можна роздягнутись. Ми витримуємо усі норми», – зазначив міський голова Андрій Садовий, передає пресслужба мерії.

За його словами, в усіх пунктах створені однакові умови – окремий вхід та вихід, три зони – це підготовка до вакцинації, де оглядатимуть кожного хворого, зона вакцинації та зона відпочинку, адже після щеплення пацієнт має 30 хв відпочивати.

Усі медики, що ввійшли до мобільних груп, пройшли відповідне навчання у Києві.

Під час першого етапу вакцинації щеплення робитимуть медикам, які працюють з хворими на коронавірус. В Україну поступила перша партія вакцин – 500 тис. доз. Відтак, на Львівщину очікують прибуття 42 тис. доз. Зберігатиметься препарат у Брюховичах, де є спеціально обладнаний медичний склад, відповідно, необхідні умови для наднизьких температур.

Зазначимо, що мобільні бригади робитимуть щеплення на тимчасових пунктах. А вже на стаціонарних — відбуватиметься другий етап вакцинації, який, за рекомендацією міністерства, напевно, співпадатиме з першим етапом вакцинації.

Як зазначила керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Наталія Літвінська, раніше було затверджено міську програму про матеріальне забезпечення першого етапу вакцинації. На неї виділили 1,3 млрд грн. Зокрема, це по 10 тис. грн кожному члену мобільної бригади. Також це кошти на засоби індивідуального захисту, дезінфекційні засоби, на бензин тощо.

«Сьогодні маємо добру новину про те, що всі наші 10 мобільних бригад внесені у розпорядження керівника робіт і мають змогу підписати контракти з Національною службою здоров’я України. Тому надіємося, що ми отримаємо фінансування і будемо мати змогу працювати такими бригадами, як ми собі запланували — 10 бригад на місто Львів», — прокоментувала Наталія Літвінська, інформує пресслужба міськради.

Нагадаємо, що учора в Україну доставили перший препарат для вакцинування від коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин – індійським Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускається під торговельною назвою CoviShield. Препарат прибув в Україну у кількості 500 000 доз. Перші вакцини о 7 ранку 24 лютого вирушили в регіони.

Вакцина AstraZeneca і CoviShield вироблені за однаковою технологією – це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1. Саме ліцензію на виробництво вакцин за цією технологією отримав Індійський інститут сироваток від AstraZeneca.

Загалом, за даними МОЗ, станом на сьогодні Україна очікує такі поставки вакцин:

Pfizer – більше 100 тис доз.

Sinovac – близько 2 млн доз.

AstraZeneca (CoviShield) – майже 4 млн доз.

NovaVax – 15 мільйонів доз з терміном поставки орієнтовно у липні цього року.

Нагадаємо, масову вакцинацію від коронавірусу в Україні планували розпочати ще в середині лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу.

Фото ЛМР

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