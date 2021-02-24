На Сокальщині виявили нове стихійне сміттєзвалище

Неподалік кордону з Польщею у Сокальському районі виявили нове стихійне сміттєзвалище. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Купу відходів незаконно скинули обабіч дороги між селами Бояничі і Варяж Сокальського району, що відразу недалеко від кордону з Польщею.

Як видно з фотографій, коли на місце приїхали екологи, частина стихійного сміттєзвалища горіла.

Реклама партнерів

Спеціалісти інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції відібрали для дослідження проби ґрунту, аби з’ясувати, чи не забруднило його незаконне звалище.

Ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище має Сокальська міська рада.

Зазначимо, що це вже вдруге за останній місяць у Сокальському районі виявляють стихійні сміттєзвалища. Перед цим випадком купи відходів скинули між селами Острів та Борятин, що теж поблизу польського кордону.

Як писав Львівський портал, у 2015 році на території Львівщини існувало 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Повністю ліквідувати всі несанкціоновані звалища в області мали до кінця 2020 року.

Натомість протягом 2020 року у Львівській області знову виявили 140 несанкціонованих сміттєзвалищ, із них ліквідовували лише 78.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Держекоінспекція