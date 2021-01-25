На Сокальщині виявили стихійне сміттєзвалища

У Сокальському районі на території колишньої АЗС працівники екоінспекції виявили стихійне сміттєзвалище. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держекоінспекції у Львівській області.

Під час рейдової перевірки на території колишньої автозаправної станції, що розташована біля автомобільної дороги Р-15 між селами Острів та Борятин колишнього Сокальського району, екологи виявили несанкціоноване сміттєзвалище на площі орієнтовно 91 кв.м. На час проведення держконтролю власника відходів не було встановлено.

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Інспекцією було скеровано листи в Сокальську райдержадміністрацію та Червоноградську міську раду для вжиття заходів реагування відповідно до повноважень встановлених законодавством України.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році на Львівщині виявили 140 несанкціонованих сміттєзвалищ. З них протягом року було ліквідовано 78.

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Фото: еокінпекція