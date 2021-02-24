На львів’янку впала снігова брила

У вівторок, 23 лютого, внаслідок падіння снігової брили з даху будинку постраждала 35-річна львів’янка. Її з численними травмами забрали в лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що випадок стався на вул. Лісній, 7-А, що в Личаківському районі Львова. Тут орієнтовно о 13:15 год. із даху будинку снігова брила впала на жінку.

35-річна львів’янка отримала закриту черпно-мозкову травму, струс мозку, забій грудної клітки та м’яких тканин стегна, забій гомілково-ступневого суглобу. Постраждалу відразу доставили у лікарню швидкої допомоги. Її стан медики оцінюють як середньої важкості.

Наразі всі деталі події з’ясовуються.

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Нагадаємо, через потепління із дахів будинків у Львові почали падати бурульки та брили снігу, незважаючи на те, що комунальники намагалися їх збивати. Падаючі бурульки та брили снігу травмували вже кількох людей, а також щонайменше п’ять автомобілів.

Куди львів’янам скаржитися на бурульки, які звисають з дахів будинків, читайте тут.

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