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Через потепління падають бурульки. У центрі Львова вже пошкоджено п’ять авто

Андрій Котенський

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У центрі Львова з даху будинку зійшла снігова лавина, яка пошкодила автомобіль. Про це повідомляють очевидці події на каналі Варта1, передає кореспондент Львівського порталу.

Брила мокрого снігу впала з даху на автомобіль таксі під час його руху, на вулиці Князя Романа, 6.

Момент падіння снігової лавини був зазнятий на відеореєстратор. Окрім технічних пошкоджень авто, ніхто з людей не постраждав.

За даними патрульної поліції Львівщини, сьогодні в центрі Львова, за пів дня, сніг з дахів впав на п’ять автомобілів. І це лише ті випадки, у яких викликали патрульних.

«Закликаємо, за можливості, перепаркувати свої транспортні засоби, адже через плюсову температуру, маємо зсуви снігу та падіння бурульок з дахів», – йдеться у повідомленні.

У ці хвилини патрульні перекрили для транспорту вулицю Некрасова зі сторони вулиці Мечникова.

«Існує загроза обвалу частини конструкції даху та фасаду на будинку N°33. Ділянка огороджена для пішоходів і перекрита для транспортних засобів екіпажем патрульної поліції», – повідомили у патрульній поліції.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у центрі Львова брила льоду травмувала 20-річну дівчину.

Куди львів’янам скаржитися на бурульки, які звисають з дахів будинків, дчитайте тут.

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