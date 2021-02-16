Куди львів’янам скаржитися на бурульки, які звисають з дахів будинків

Через морози та снігопади на дахах будівель Львова утворились багато бурульок та снігових брил. У Львівській міськраді розповіли, куди мешканцям міста слід скаржитися на бурульки, що звисають з дахів, та про факти пошкодження ними автомобілів, передає Львівський портал.

Під час брифінгу 16 лютого директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Олександр Одинець зауважив, що у Львові небезпечні місця обгороджують стрічками та намагаються збивати льодяні брили. Тож мешканців просять не заходили за ці стрічки, а також бути обережними.

За його словами, якщо відбувся факт пошкодження майна, наприклад автомобіля, то слід звернутися на «Гарячу лінію міста Львова» за номером 15-80. Також Олександр Одинець каже, що львів’яни можуть звернутися у свою комунально-управляючу компанію чи у районну адміністрацію.

Щодо відшкодування коштів за пошкодження майна, то це лягає на плечі власника або балансоутримувача будинку. Це також може бути особа, яка відповідає за утримання даного будинку.

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