ОСТАННІ НОВИНИ

У центрі Львова на хлопця впала снігова брила

Ольга Денисяка

|

У середу, 17 лютого, із будинку на вулиці Театральній у Львові впала снігова брила і травмувала хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією Галицької районної адміністрації, потерпілого оглянули медики і не виявили у нього серйозних травм.

«Хлопець з дівчиною йшли по вул. Театральній і на хлопця, ймовірно, обвалився сніг із даху. Приїхала швидка, хлопцю надали допомогу. У потерпілого значних травм не виявлено, відкритих ран немає. За попередньою інформацією, потерпілий зареєстрований у Києві», – зазначив голова Глицької райадміністрації Андрій Зозуля.

Також він заявив, що будинок є на обслуговуванні ЛКП Галицього району. Комунальники його оглянули – бурульок і нависань снігу не було, тому ймовірно стався зсув снігу.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, декілька днів тому у Львові на проспекті Шевченка брила льоду впала на 20-річну дівчинку. Постраждала госпіталізована у лікарню з травмою ноги.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...