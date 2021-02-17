У центрі Львова на хлопця впала снігова брила

У середу, 17 лютого, із будинку на вулиці Театральній у Львові впала снігова брила і травмувала хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією Галицької районної адміністрації, потерпілого оглянули медики і не виявили у нього серйозних травм.

«Хлопець з дівчиною йшли по вул. Театральній і на хлопця, ймовірно, обвалився сніг із даху. Приїхала швидка, хлопцю надали допомогу. У потерпілого значних травм не виявлено, відкритих ран немає. За попередньою інформацією, потерпілий зареєстрований у Києві», – зазначив голова Глицької райадміністрації Андрій Зозуля.

Також він заявив, що будинок є на обслуговуванні ЛКП Галицього району. Комунальники його оглянули – бурульок і нависань снігу не було, тому ймовірно стався зсув снігу.

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Як повідомляв Львівський портал, декілька днів тому у Львові на проспекті Шевченка брила льоду впала на 20-річну дівчинку. Постраждала госпіталізована у лікарню з травмою ноги.