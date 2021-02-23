В Україні минулої доби підтвердили 4 182 нових випадки COVID-19

В Україні за минулу добу, 22 лютого, коронавірус виявили у 4 182 людей. Також 4 351 пацієнт одужав, а 153 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 311 844 випадки коронавірусного захворювання. З них 1 151 777 пацієнтів одужали, а 25 309 – померли від ускладнень COVID-19.

За минулу добу зробили 49 600 тестів на коронавірус: із них 23 660 – методом ПЛР та 14 782 – методом ІФА.

Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях, а також у Києві (454).

Реклама партнерів

Коронавірус минулої доби виявили у:

Київ – 135 129 (+454)

Одеська область – 84 683 (+159)

Харківська область – 82 013 (+188)

Львівська область – 76 630 (+197)

Київська область – 73 750 (+196)

Дніпропетровська область – 72 059 (+126)

Запорізька область – 68 930 (+159)

Івано-Франківська область – 60 639 (+716)

Чернівецька область – 51 990 (+486)

Житомирська область – 48 746 (+67)

Рівненська область – 48 172 (+107)

Черкаська область – 48 111 (+140)

Сумська область – 47 806 (+42)

Хмельницька область – 46 834 (+118)

Донецька область – 46 513 (+58)

Полтавська область – 45 503 (+113)

Миколаївська область – 41 286 (+92)

Тернопільська область – 40 823 (+107)

Волинська область – 39 167 (+128)

Закарпатська область – 37 651 (+224)

Чернігівська область – 35 340 (+6)

Вінницька область – 33 382 (+243)

Херсонська область – 21 518 (+8)

Луганська область – 14 798 (+47)

Кіровоградська область – 10 371 (+19)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Детальніше про всі обмеження адаптивного карантину читайте за цим посиланням.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.