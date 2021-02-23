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В Україні минулої доби підтвердили 4 182 нових випадки COVID-19

Ольга Денисяка

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В Україні за минулу добу, 22 лютого, коронавірус  виявили у 4 182 людей. Також 4 351 пацієнт одужав, а 153 – померли від ускладнень.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 311 844 випадки коронавірусного захворювання. З них 1 151 777 пацієнтів одужали, а 25 309 – померли від ускладнень COVID-19.

За минулу добу зробили 49 600 тестів на коронавірус: із них 23 660 – методом ПЛР та 14 782 – методом ІФА.

Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях, а також у Києві (454).

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Коронавірус минулої доби виявили у:

  •  Київ – 135 129 (+454)
  • Одеська область – 84 683 (+159)
  • Харківська область – 82 013 (+188)
  • Львівська область – 76 630 (+197)
  • Київська область – 73 750 (+196)
  • Дніпропетровська область – 72 059 (+126)
  • Запорізька область – 68 930 (+159)
  • Івано-Франківська область – 60 639 (+716)
  • Чернівецька область – 51 990 (+486)
  • Житомирська область – 48 746 (+67)
  • Рівненська область – 48 172 (+107)
  • Черкаська область – 48 111 (+140)
  • Сумська область – 47 806 (+42)
  • Хмельницька область – 46 834 (+118)
  • Донецька область – 46 513 (+58)
  • Полтавська область – 45 503 (+113)
  • Миколаївська область – 41 286 (+92)
  • Тернопільська область – 40 823 (+107)
  • Волинська область – 39 167 (+128)
  • Закарпатська область – 37 651 (+224)
  • Чернігівська область – 35 340 (+6)
  • Вінницька область – 33 382 (+243)
  • Херсонська область – 21 518 (+8)
  • Луганська область – 14 798 (+47)
  • Кіровоградська область – 10 371 (+19)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Детальніше про всі обмеження адаптивного карантину читайте за цим посиланням.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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