В Україні минулої доби підтвердили 4 182 нових випадки COVID-19

В Україні за минулу добу, 22 лютого, коронавірус виявили у 4 182 людей. Також 4 351 пацієнт одужав, а 153 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.
Від початку пандемії в Україні виявили 1 311 844 випадки коронавірусного захворювання. З них 1 151 777 пацієнтів одужали, а 25 309 – померли від ускладнень COVID-19.
За минулу добу зробили 49 600 тестів на коронавірус: із них 23 660 – методом ПЛР та 14 782 – методом ІФА.
Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях, а також у Києві (454).
Коронавірус минулої доби виявили у:
- Київ – 135 129 (+454)
- Одеська область – 84 683 (+159)
- Харківська область – 82 013 (+188)
- Львівська область – 76 630 (+197)
- Київська область – 73 750 (+196)
- Дніпропетровська область – 72 059 (+126)
- Запорізька область – 68 930 (+159)
- Івано-Франківська область – 60 639 (+716)
- Чернівецька область – 51 990 (+486)
- Житомирська область – 48 746 (+67)
- Рівненська область – 48 172 (+107)
- Черкаська область – 48 111 (+140)
- Сумська область – 47 806 (+42)
- Хмельницька область – 46 834 (+118)
- Донецька область – 46 513 (+58)
- Полтавська область – 45 503 (+113)
- Миколаївська область – 41 286 (+92)
- Тернопільська область – 40 823 (+107)
- Волинська область – 39 167 (+128)
- Закарпатська область – 37 651 (+224)
- Чернігівська область – 35 340 (+6)
- Вінницька область – 33 382 (+243)
- Херсонська область – 21 518 (+8)
- Луганська область – 14 798 (+47)
- Кіровоградська область – 10 371 (+19)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Детальніше про всі обмеження адаптивного карантину читайте за цим посиланням.
Водночас очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.
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Ольга Денисяка