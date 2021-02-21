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Коронавірус забрав життя ще 58 українців

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Станом на ранок неділі, 21 лютого, в Україні на коронавірус захворіло 1 304 456 осіб. Лише за останню добу виявлено 4 489 нових випадків. COVID-19 підтверджено у 323 дитини та 133 медпрацівників. Ще 58 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі міністерства охорони здоров’я України.

За минулу добу госпіталізовано 2 445 осіб, натомість виписано з лікарні 1 557 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 304 456 осіб, одужало – 1 146 073 особи та померло 25 103 людей.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  1. Івано-Франківська область – 618 випадків;
  2. Вінницька область – 482 випадки;
  3. Житомирська область – 365 випадків;
  4. Чернівецька область – 320 випадків;
  5. Закарпатська область – 281 випадок;
  6. Київська область – 243 випадки;
  7. Львівська область – 243 випадки;
  8. Дніпровська область – 223 випадки;
  9. м. Київ – 200 випадків;
  10. Харківська область – 197 випадків;
  11. Хмельницька область – 171 випадок;
  12. Тернопільська область – 162 випадки;
  13. Миколаївська область – 147 випадків;
  14. Сумська область – 134 випадки;
  15. Одеська область – 133 випадки;
  16. Волинська область – 96 випадків;
  17. Донецька область – 92 випадки;
  18. Рівненська область – 91 випадок;
  19. Чернігівська область – 77 випадків.
  20. Черкаська область – 54 випадки;
  21. Полтавська область – 49 випадків;
  22. Херсонська область – 42 випадки;
  23. Запорізька область – 34 випадки;
  24. Луганська область – 20 випадків;
  25. Кіровоградська область – 15 випадків;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Детальніше про всі обмеження адаптивного карантину читайте за цим посиланням.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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