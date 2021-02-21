Коронавірус забрав життя ще 58 українців

Станом на ранок неділі, 21 лютого, в Україні на коронавірус захворіло 1 304 456 осіб. Лише за останню добу виявлено 4 489 нових випадків. COVID-19 підтверджено у 323 дитини та 133 медпрацівників. Ще 58 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі міністерства охорони здоров’я України.

За минулу добу госпіталізовано 2 445 осіб, натомість виписано з лікарні 1 557 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 304 456 осіб, одужало – 1 146 073 особи та померло 25 103 людей.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Івано-Франківська область – 618 випадків; Вінницька область – 482 випадки; Житомирська область – 365 випадків; Чернівецька область – 320 випадків; Закарпатська область – 281 випадок; Київська область – 243 випадки; Львівська область – 243 випадки; Дніпровська область – 223 випадки; м. Київ – 200 випадків; Харківська область – 197 випадків; Хмельницька область – 171 випадок; Тернопільська область – 162 випадки; Миколаївська область – 147 випадків; Сумська область – 134 випадки; Одеська область – 133 випадки; Волинська область – 96 випадків; Донецька область – 92 випадки; Рівненська область – 91 випадок; Чернігівська область – 77 випадків. Черкаська область – 54 випадки; Полтавська область – 49 випадків; Херсонська область – 42 випадки; Запорізька область – 34 випадки; Луганська область – 20 випадків; Кіровоградська область – 15 випадків;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Детальніше про всі обмеження адаптивного карантину читайте за цим посиланням.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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