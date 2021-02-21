Коронавірус забрав життя ще 58 українців

Станом на ранок неділі, 21 лютого, в Україні на коронавірус захворіло 1 304 456 осіб. Лише за останню добу виявлено 4 489 нових випадків. COVID-19 підтверджено у 323 дитини та 133 медпрацівників. Ще 58 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі міністерства охорони здоров’я України.
За минулу добу госпіталізовано 2 445 осіб, натомість виписано з лікарні 1 557 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 304 456 осіб, одужало – 1 146 073 особи та померло 25 103 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Івано-Франківська область – 618 випадків;
- Вінницька область – 482 випадки;
- Житомирська область – 365 випадків;
- Чернівецька область – 320 випадків;
- Закарпатська область – 281 випадок;
- Київська область – 243 випадки;
- Львівська область – 243 випадки;
- Дніпровська область – 223 випадки;
- м. Київ – 200 випадків;
- Харківська область – 197 випадків;
- Хмельницька область – 171 випадок;
- Тернопільська область – 162 випадки;
- Миколаївська область – 147 випадків;
- Сумська область – 134 випадки;
- Одеська область – 133 випадки;
- Волинська область – 96 випадків;
- Донецька область – 92 випадки;
- Рівненська область – 91 випадок;
- Чернігівська область – 77 випадків.
- Черкаська область – 54 випадки;
- Полтавська область – 49 випадків;
- Херсонська область – 42 випадки;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Луганська область – 20 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Детальніше про всі обмеження адаптивного карантину читайте за цим посиланням.
Водночас очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.
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