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Коронавірус забрав життя ще 73 українців

Андрій Котенський

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Станом на ранок суботи, 20 лютого, в Україні зафіксовано 1 299 967 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу виявили 6 295 нових хворих. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.

За минулу добу до лікарень госпіталізовано 2 225 осіб, а одужало – 4 539 людей. Від наслідків захворювання на коронавірус померло ще 73 людини, а загальна кількість летальних випадків становить 25 045 душ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  1. Івано-Франківська область – 738 випадків;
  2. Вінницька область – 554 випадки;
  3. Чернівецька область – 522 випадки;
  4. Львівська область – 420 випадків;
  5. м. Київ – 415 випадків;
  6. Закарпатська область – 414 випадків;
  7. Житомирська область – 369 випадків;
  8. Київська область – 325 випадків;
  9. Дніпровська область – 290 випадків;
  10. Харківська область – 280 випадків;
  11. Хмельницька область – 210 випадків;
  12. Тернопільська область – 203 випадки;
  13. Донецька область – 168 випадків;
  14. Волинська область – 166 випадків;
  15. Миколаївська область – 163 випадки;
  16. Одеська область – 144 випадки;
  17. Сумська область – 143 випадки;
  18. Рівненська область – 142 випадки;
  19. Полтавська область – 138 випадків;
  20. Запорізька область – 132 випадки;
  21. Черкаська область – 127 випадків;
  22. Чернігівська область – 110 випадків;
  23. Луганська область – 45 випадків;
  24. Кіровоградська область – 42 випадки;
  25. Херсонська область – 35 випадків;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Детальніше про всі обмеження адаптивного карантину читайте за цим посиланням.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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