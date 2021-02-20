Коронавірус забрав життя ще 73 українців

Станом на ранок суботи, 20 лютого, в Україні зафіксовано 1 299 967 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу виявили 6 295 нових хворих. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.
За минулу добу до лікарень госпіталізовано 2 225 осіб, а одужало – 4 539 людей. Від наслідків захворювання на коронавірус померло ще 73 людини, а загальна кількість летальних випадків становить 25 045 душ.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Івано-Франківська область – 738 випадків;
- Вінницька область – 554 випадки;
- Чернівецька область – 522 випадки;
- Львівська область – 420 випадків;
- м. Київ – 415 випадків;
- Закарпатська область – 414 випадків;
- Житомирська область – 369 випадків;
- Київська область – 325 випадків;
- Дніпровська область – 290 випадків;
- Харківська область – 280 випадків;
- Хмельницька область – 210 випадків;
- Тернопільська область – 203 випадки;
- Донецька область – 168 випадків;
- Волинська область – 166 випадків;
- Миколаївська область – 163 випадки;
- Одеська область – 144 випадки;
- Сумська область – 143 випадки;
- Рівненська область – 142 випадки;
- Полтавська область – 138 випадків;
- Запорізька область – 132 випадки;
- Черкаська область – 127 випадків;
- Чернігівська область – 110 випадків;
- Луганська область – 45 випадків;
- Кіровоградська область – 42 випадки;
- Херсонська область – 35 випадків;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Детальніше про всі обмеження адаптивного карантину читайте за цим посиланням.
Водночас очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.
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Андрій Котенський