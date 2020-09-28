ОСТАННІ НОВИНИ

Керівнику дитячого табору, якого підозрюють у зґвалтуванні 11 дівчаток, обрали запобіжний захід

Вероніка Рой

|

У Львові суд обрав запобіжний захід 46-річному чоловіку, колишньому керівнику нелегального табору, причетному до розбещування та зґвалтування 11 малолітніх дівчат.

 

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини, суд обрав запобіжний захід львів’янину, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх – тримання під вартою без права внесення застави.

Також фігуранту призначено стаціонарну психолого-психіатричну експертизу.

Реклама партнерів

Зазначимо, перші факти розбещення та зґвалтування датуються ще 2005 роком. У скоєнні злочину підозрюють 46-річного львів’янина, на той час керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів. Як встановили правоохоронці, чоловік причетний щонайменше до 11 злочинів, скоєних щодо дівчат віком від 11 до 14 років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...