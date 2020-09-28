Керівнику дитячого табору, якого підозрюють у зґвалтуванні 11 дівчаток, обрали запобіжний захід

У Львові суд обрав запобіжний захід 46-річному чоловіку, колишньому керівнику нелегального табору, причетному до розбещування та зґвалтування 11 малолітніх дівчат.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини, суд обрав запобіжний захід львів’янину, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх – тримання під вартою без права внесення застави.

Також фігуранту призначено стаціонарну психолого-психіатричну експертизу.

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Зазначимо, перші факти розбещення та зґвалтування датуються ще 2005 роком. У скоєнні злочину підозрюють 46-річного львів’янина, на той час керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів. Як встановили правоохоронці, чоловік причетний щонайменше до 11 злочинів, скоєних щодо дівчат віком від 11 до 14 років.

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