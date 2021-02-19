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МОЗ оновило список країн «червоної» зони

Ольга Денисяка

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Міністерство охорони здоров’я оприлюднило оновлений перелік країн червоної та зеленої зон за рівнем поширення COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

У списку вказані дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.

До червоної зони віднесено 71 країну, де цей показник вищий, в тому числі 11 країн, у яких немає даних щодо захворюваності на COVID-19.

До червоної зони в переліку віднесені зокрема, Швеція, Франція, США, Об’єднані Арабські Емірати, Іспанія, Латвія, Черська Республіка, Велика Британія, Бразилія, Італія Австрія Польща, Угорщина, Боларія, Російська Федерація та інші.

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У зеленій зоні опинилися Греція, Німеччина, Туреччина, Канада, Індія, Єгипет та інші.

Як писав Львівський поратл, станом на ранок п’ятниці, 19 лютого, в Україні 1 293 672 випадки захворювання на коронавірус. За останню добу виявили 6 531 нових хворих.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Детальніше про всі обмеження адаптивного карантину читайте за цим посиланням.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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