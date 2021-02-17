Через сніги на Золочівщині «швидка» не заїхала на виклик. Хвору несли на ношах

Карета швидкої допомоги не змогла заїхати на виклик до мешканки Золочівського району через снігові замети. Для того, щоб транспортувати хвору, довелось нести її 500 м на ношах. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інцидент стався у вівторок, 16 лютого, у селі Переліски Золочівського району. Медики «швидкої» не могли дістатися на виклик через сильні снігові замети. Тому пішли пішки до 59-річної пацієнтки, а на підмогу викликали рятувальників.

Після огляду хворої жінки фельдшер прийняв рішення про госпіталізацію. Аби транспортувати її у карету «швидкої», використали ноші. Рятувальники несли пацієнтку 500 м по засніженій дорозі. Після цього її госпіталізували у Бродівську центральну лікарню.

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Як писав Львівський портал, через сильні снігопади рятувальники регулярно визволяють зі снігових пасток не лише автомобілі, а й активно допомагають медикам доїхати до пацієнтів. Так, нещодавно у Стрийському районі надзвичайники 1,5 км несли на ношах хвору засніженою дорогою.

Також через снігові замети «швидка» не могла доїхати на виклик до хворої жінки на Самбірщині. Медиків до жінки доставила пожежна машина. А зі села на Жовківщині медикам «швидкої» довелося вивозити на санях жінку з інфарктом. Цей випадок обійшовся вже без участі рятувальників.

А в Жидачівському районі вагітну на 9 місяці жінку не могли забрати в лікарню через те, що село було відрізане метровим шаром снігу. На допомогу медикам приїхали рятувальники на всюдиході.

Додамо, що станом на 16 лютого на території Львівщини через снігові замети ізольованими досі залишаються 30 сіл.

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Фото: ДСНС