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Двоє львів’янок відзначили своє 103-річчя

Наталя Дуляба

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Двом львів’янкам-довгожителям виповнилось по 103 роки. 15 лютого свої уродини відзначили Євгенія Краско та Лідія Ященко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, львів’янки Євгенія Краско та Лідія Ященко відсвяткували свій 103-ій День народження. З цієї нагоди їм, як і всім довгожителям, традиційно із бюджету Львова виділили по 5000 грн одноразової матеріальної допомоги. Від імені громади міста поважних львів’ян привітали представники мерії і вручили їм ще пам’ятні монети.

Загалом у лютому аж п’ятеро львів’ян-довгожителів святкуватимуть свої сто та більше років. Уже відзначили свої уродини Ніна Пушнякова та Василь Ледвій: їм виповнилось 100 та 101 рік відповідно. Також сто років 28 лютого виповниться Зої Волошиній.

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Зазначимо, у Львові зараз мешкають 9 чоловіків та 41 жінка, яким у 2021 році виповнюється сто та більше років. Серед них 27 людей відзначатимуть свій столітній ювілей, а 23 особам виповниться 101 та більше років. Найстаршій мешканці Львова цьогоріч виповнюється 104 роки.

Найбільше довгожителів мешкає у Франківському районі Львова – 15 осіб; у Залізничному районі – 12 осіб; у Личаківському – 8 осіб; у Галицькому – 7 осіб; у Сихівському – 3 особи; у Шевченківському районі – 3 особи; Також по одному ювіляру живе у Дублянах та Зашкові.

На виплати одноразових допомог львів’янам-довгожителям у бюджеті міста-2021 передбачили 250 000 грн.

Нагадаємо, що на Львівщині живуть 66 довгожителів. Найстаршою є мешканка Сколівського району, якій цьогоріч виповнюється 110 років.

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