На Львівщині живе 66 довгожителів

У Львівській області проживає 66 довгожителів, серед яких 51 жінка та 15 чоловіків. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Львівської ОДА у відповіді на офіційний запит Львівського порталу.

Як інформують у департаменті соцзахисту населення ЛОДА, 51 довгожитель відзначив своє 100-річчя у 2020 році.

Зазначається, що найбільше довгожителів у області проживає у Львові (22 осіб) та у Жовківському районі (6 осіб).

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Найстаршою людиною є мешканка с. Довжки Сколівського району – Петрик Христина Афанасівна, якій цьогоріч виповнилося 110 років.

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