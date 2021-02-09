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У лютому п’ятеро львів'ян відзначають 100 та більше років

Андрій Котенський

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У лютому п’ятеро львів’ян-довгожителів відзначатимуть свої сто та більше років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Зокрема, 7 лютого свій столітній ювілей відзначила львів’янка Ніна Пушнякова. Ювілярку з уродинами привітали за кошт громади та вручили їй матеріальну допомогу – п’ять тисяч  грн, вітальний лист та пам’ятну монету.

Загалом у лютому аж п’ятеро львів’ян-довгожителів святкуватимуть свої сто та більше років. Уже відзначив свій 101-й день народження Василь Ледвій. Сто років виповниться Зої Волошиній. А Євгенія Краско та Лідія Ященко святкуватимуть 103-річчя: обидві львів’янки, до слова, прийматимуть вітання 15 лютого.

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Зазначимо, у 2021 році свої сто та більше років відзначатиме аж 50 осіб. Серед них — 9 чоловіків та 41 жінка. Зокрема, 27 довгожителів відзначатиме свій столітній ювілей, а 23 — 101 та більше років. Найстаршій мешканці Львова цього року виповнюється 104 роки.

Найбільше довгожителів мешкає у Франківському районі Львова — 15; у Залізничному районі живе 12 львів’ян поважного віку; у Личаківському 8 ювілярів; у Галицькому — 7; у Сихівському проживає троє осіб, яким виповнюється у 2021 р сто та більше років; у Шевченківському районі також мешкає троє уродинників-довгожителів; по одному ювіляру мешкає у Дублянах та Зашкові.

Традиційно тим довгожителям, яким виповниться по сто років, на день народження з бюджету нададуть одноразову матеріальну допомогу у сумі 5 000 грн, пам’ятну монету та вітальний лист від громади міста. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, — 5 тис грн. Загалом у 2021 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 250 тис грн.

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