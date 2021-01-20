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Найстаршій мешканці буде 104: у Львові нарахували 50 довгожителів

Юлія Осим

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У Львові мешкає 50 довгожителів – 9 чоловіків та 41 жінка. Найстаршій львів’янці цьогоріч виповниться 104 роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Серед усіх 27 осіб відзначатимуть свій столітній ювілей, а ще 23 – 101 та більше років. Цікаво, що 11 львів’ян святкуватимуть свої уродини у грудні.

Найбільше довгожителів мешкає у Франківському районі Львова – 15. Ще 12 – у Залізничному, 8 – у Личаківському 7 – у Галицькому, 3 – у Сихівському та 3 – у Шевченківському районах. Також по одному ювіляру проживає у Дублянах та Зашкові.

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Традиційно ювілярам, яким виповниться 100 років, Львівська мерія надає одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тис грн, пам’ятну монету та вітальний лист від громади міста. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, — допомогу в розмірі 5 тис грн. Зазначається, що у 2021 році на ці виплати у бюджеті передбачили 250 тис грн.

Львівський портал писав, що на Львівщині проживає 66 довгожителів. Найстарша жителька мешкає у Сколівському районі, їй – 110 років.

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