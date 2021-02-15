Де у Львові можна погрітись у мороз: адреси 50 пунктів обігріву

Через морози та снігопади у Львові облаштували понад 50 тимчасових пунктів обігріву у закладах культури, районних адміністраціях та управляючих компаніях. Там можна зігрітись і попити теплого чаю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Адреси тимчасових пунктів обігріву у Львові:

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Сихівська районна адміністрація

Сихівська районна адмінстрація (прос. Червоної Калини, 66)

ЛКП «Хуторівка» (вул. Хуторівка, 24)

ЛКП «Під Зуброю» (прос. Червоної Калини, 109)

ЛКП «Житлови С» (вул. Г. Хоткевича, 38)

Залізнична районна адміністрація

Залізнична районна адміністрація (вул. Івана Виговського, 34)

ЛКП «Левандівка» (вул. Широка, 86б)

ЛКП «Сяйво» (вул. Сяйво, 21)

ЛКП «Сигнівка» (вул. Дозвільна, 1)

Мають намір облаштувати в кінотеатрі та у бібліотеках

Доросла міська бібліотека (вул. Виговського 79)

Галицька районна адміністрація

Можна звертатися в будь-які ЛКП у робочий час

Личаківська районна адміністрація

вул. Личаківська, 75 (стара управляюча компанія)

вул. Пасічна 49б (нова управляюча компанія)

Франківська районна адміністрація

Франківська районна адміністрація (вул. Генерала Чупринки, 85)

вул. Наукова, 43

Шевченківська районна адміністрація

Шевченківська районна адміністрація (вул. Липинського, 11)

вул. Шевченка 350а (управляюча копанія з 8 по 17 год)

вул. Варшавська 64 (управляюча копанія з 8 по 17 год)

вул. Мазепи, 11 (управляюча копанія з 8 по 17 год)

Центр бездомних (вул. Киринівська 3а)

Зазначимо, протягом вихідних, 13-14 лютого, у Львові із переохолодженням за допомогою медиків звернулись 9 людей, п’ятьох із них госпіталізували. Загалом у січні у Львові із переохолодженням і обмороженням госпіталізували 21 людину.

Через морози та снігопади у львівських центрах перебування бездомних суттєво побільшало людей. Тому з 9 лютого активісти відновили нічні патрулювання містом із гарячою їжею та одягом для безпритульних.

Загалом на території Львівської області діє 112 стаціонарних пунктів обігріву. З переліком усіх пунктів обігріву можна ознайомитися тут.

Додамо, що найближчим часом на Львівщині знову прогнозують люті морози: температура повітря опуститься до 25 градусів морозу.

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