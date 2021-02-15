Де у Львові можна погрітись у мороз: адреси 50 пунктів обігріву

Через морози та снігопади у Львові облаштували понад 50 тимчасових пунктів обігріву у закладах культури, районних адміністраціях та управляючих компаніях. Там можна зігрітись і попити теплого чаю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Адреси тимчасових пунктів обігріву у Львові:
Сихівська районна адміністрація
- Сихівська районна адмінстрація (прос. Червоної Калини, 66)
- ЛКП «Хуторівка» (вул. Хуторівка, 24)
- ЛКП «Під Зуброю» (прос. Червоної Калини, 109)
- ЛКП «Житлови С» (вул. Г. Хоткевича, 38)
Залізнична районна адміністрація
- Залізнична районна адміністрація (вул. Івана Виговського, 34)
- ЛКП «Левандівка» (вул. Широка, 86б)
- ЛКП «Сяйво» (вул. Сяйво, 21)
- ЛКП «Сигнівка» (вул. Дозвільна, 1)
- Мають намір облаштувати в кінотеатрі та у бібліотеках
- Доросла міська бібліотека (вул. Виговського 79)
Галицька районна адміністрація
- Можна звертатися в будь-які ЛКП у робочий час
Личаківська районна адміністрація
- вул. Личаківська, 75 (стара управляюча компанія)
- вул. Пасічна 49б (нова управляюча компанія)
Франківська районна адміністрація
- Франківська районна адміністрація (вул. Генерала Чупринки, 85)
- вул. Наукова, 43
Шевченківська районна адміністрація
- Шевченківська районна адміністрація (вул. Липинського, 11)
- вул. Шевченка 350а (управляюча копанія з 8 по 17 год)
- вул. Варшавська 64 (управляюча копанія з 8 по 17 год)
- вул. Мазепи, 11 (управляюча копанія з 8 по 17 год)
- Центр бездомних (вул. Киринівська 3а)
Зазначимо, протягом вихідних, 13-14 лютого, у Львові із переохолодженням за допомогою медиків звернулись 9 людей, п’ятьох із них госпіталізували. Загалом у січні у Львові із переохолодженням і обмороженням госпіталізували 21 людину.
Через морози та снігопади у львівських центрах перебування бездомних суттєво побільшало людей. Тому з 9 лютого активісти відновили нічні патрулювання містом із гарячою їжею та одягом для безпритульних.
Загалом на території Львівської області діє 112 стаціонарних пунктів обігріву. З переліком усіх пунктів обігріву можна ознайомитися тут.
Додамо, що найближчим часом на Львівщині знову прогнозують люті морози: температура повітря опуститься до 25 градусів морозу.
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Ольга Денисяка