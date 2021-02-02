Із переохолодженням та обмороженням у Львові госпіталізували 21 людину

Від початку року до лікарень Львова з переохолодженням та обмороженням госпіталізували 21 особу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За даними міського управління охорони здоров’я, в 11 людей були обморожені кінцівки, а ще 10 отримали переохолодження. Станом на зараз 11 осіб досі перебуває у лікарні.

Громадянам нагадують, що в період холодів слід дотримуватись таких рекомендацій:

Реклама партнерів

віддавати перевагу зручному взуттю, яке не стискає ногу, воно має бути зручним і не тісним, бажано без підборів та з теплою вкладкою;

одягати зручний, щільний, легкий одяг, який не сковує рухів;

ля захисту шкіри змазувати обличчя та руки жирним кремом;

обов’язково одягати теплі зручні рукавиці та шарфи;

якщо відчуваєте, що мерзнете, у жодному разі не стійте на місці – намагайтеся рухатися, адже рухи посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла;

не торкатися оголеною шкірою до металевих предметів;

при температурі нижче -15°С необхідно обмежити час перебування дітей на вулиці.

«Найшвидше обморожуються пальці на руках і ногах, потім вуха і ніс. При перших ознаках втрачається чутливість. Шкіра блідне, припухає, свербить, за кілька годин може посиніти.

Перша самостійна допомога — зігрітися в теплому приміщенні, випити якомога більше рідини: будь-які теплі напої, крім алкоголю. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові.

До обмороженої частини тіла слід прикласти теплу тканину. Не можна терти ці ділянки, відігрівати гарячою водою — це може призвести до поглиблення ураження», — наголошують в управлінні охорони здоров’я ЛМР.

Нагадаємо також, що у Львові на час холодів діють пункти обігріву. У Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а пункт обігріву функціонує щоденно з 09:00 до 20:00 год (з 20:00 до 09:00 год для бездомних осіб діє відділення нічного перебування). А пункт обігріву у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» на вул. Личаківській, 56 діє в робочі дні з 09:00 до 18:00 год й за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C.

Львів’ян також закликають допомагати бездомним людям та повідомляти місця їхнього перебування, якщо вони потребують допомоги, за тел.: 15−80, 233−14−79 або 233−10−49.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.