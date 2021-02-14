На Львівщині прогнозують до 25 градусів морозу, але опади призупиняться

Найближчими днями на Львівщини очікується морозна погода. Зокрема, вночі температура повітря опуститься до 25 градусів морозу. Натомість сильні опади припиняться. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

У понеділок, 15 лютого, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вдень можливий невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Температура вночі становитиме 9-14° морозу, а вдень – 4-9° морозу. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

У вівторок, 16 лютого, на Львівщині істотних опадів не прогнозують. На дорогах можлива ожеледиця. Температура вночі буде 17-22° морозу, при проясненнях – 25° морозу, а вдень – 6-11° морозу. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

17 та 18 лютого на Львівщині також істотних опадів не передбачається. На дорогах буде ожеледиця. Температура вночі становитиме 14-19° морозу, вдень – 3-8° морозу. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

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