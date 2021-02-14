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На Львівщині прогнозують до 25 градусів морозу, але опади призупиняться

Вероніка Рой

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Найближчими днями на Львівщини очікується морозна погода. Зокрема, вночі температура повітря опуститься до 25 градусів морозу. Натомість сильні опади припиняться. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

У понеділок, 15 лютого, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вдень можливий невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Температура вночі становитиме 9-14° морозу, а вдень – 4-9° морозу. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

У вівторок, 16 лютого, на Львівщині істотних опадів не прогнозують. На дорогах можлива ожеледиця. Температура вночі буде 17-22° морозу, при проясненнях – 25° морозу, а вдень – 6-11° морозу. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

17 та 18 лютого на Львівщині також істотних опадів не передбачається. На дорогах буде ожеледиця. Температура вночі становитиме 14-19° морозу, вдень – 3-8° морозу. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

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