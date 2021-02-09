ОСТАННІ НОВИНИ

Нагодуй бездомних: через морози активісти відновлюють нічні патрулювання Львовом

Наталя Дуляба

|

Через морози та снігопади у львівських центрах перебування бездомних суттєво побільшало людей. У будинку спільноти взаємодопомоги «Емаус – Оселі» вільних місць уже немає. Тому активісти відновлюють нічні патрулювання Львовом із гарячою їжею та одягом для безпритульних. Про це йдеться на сторінці у Facebook «Емаус – Оселі».

Активісти кажуть, що через морози та заметілі місця для обігріву та ночівлі у спеціальних пунктах у Львові може не вистачити, тому вони із вівторка, 9 лютого, відновлюють нічне патрулювання містом із гарячою їжею та теплим одягом.

«На вулиці сніжно і холодно, а в таких умовах надзвичайно важко зберегти життя. У будинку нашої спільноти ми додали 5 ліжкомісць, але і ці вже зайняті. На сьогодні у нас проживають 30 колишніх безпритульних людей і вільних місць, на жаль, немає.  Тому ми знову виїжджаємо на нічне патрулювання містом з гарячою стравою і теплим одягом», – кажуть в організації.

Зазначимо, що осередок підтримки безпритульних людей «Емаус – Оселі» працює у Винниках (вул. Винниченка, 3) щовівторка і щоп’ятниці з 09:00 до 17:00 год. Тут можна помитися, постригтися, зігрітися, отримати необхідний одяг та взуття, поїсти, отримати консультацію соціального працівника.

Реклама партнерів

Безкоштовні обіди на вечері у Львові щодня організовує низка благодійних та релігійних організацій, зокрема:

Також у місті працює Центр обліку та нічного перебування безпритульних людей, де щодня діє пункт обігріву, а також відділення, де можна переночувати (з 20:00 до 09:00 год. ранку). При потребі тут можна залишатись упродовж всієї доби.

Пункт обігріву на вул. Личаківській, 56 працює в робочі дні з 09:00 до 18:00 год., однак його відкривають, коли температура повітря опускається до 10 градусів морозу. Зараз, зважаючи на різке погіршення погоди, цей пункт обігріву працюватиме і не за таких низьких температур.

Львів’ян закликають не бути байдужими і повідомляти про місця перебування бездомних людей, які потребують допомоги. Зробити це можна, зателефонувавши за номерами: 233-14-79; 233-10-49 або на номер гарячої лінії Львова 15-80.

Якщо ви хочете стати волонтером і допомогти в організації гарячого харчування для бездомних, пишіть в «Емаус – Оселю» за цим посиланням.

Нагадаємо, що до кінця тижня на Львівщині суттєво похолодає: температура повітря впаде до -20°C.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...