Нагодуй бездомних: через морози активісти відновлюють нічні патрулювання Львовом

Через морози та снігопади у львівських центрах перебування бездомних суттєво побільшало людей. У будинку спільноти взаємодопомоги «Емаус – Оселі» вільних місць уже немає. Тому активісти відновлюють нічні патрулювання Львовом із гарячою їжею та одягом для безпритульних. Про це йдеться на сторінці у Facebook «Емаус – Оселі».

Активісти кажуть, що через морози та заметілі місця для обігріву та ночівлі у спеціальних пунктах у Львові може не вистачити, тому вони із вівторка, 9 лютого, відновлюють нічне патрулювання містом із гарячою їжею та теплим одягом.

«На вулиці сніжно і холодно, а в таких умовах надзвичайно важко зберегти життя. У будинку нашої спільноти ми додали 5 ліжкомісць, але і ці вже зайняті. На сьогодні у нас проживають 30 колишніх безпритульних людей і вільних місць, на жаль, немає. Тому ми знову виїжджаємо на нічне патрулювання містом з гарячою стравою і теплим одягом», – кажуть в організації.

Зазначимо, що осередок підтримки безпритульних людей «Емаус – Оселі» працює у Винниках (вул. Винниченка, 3) щовівторка і щоп’ятниці з 09:00 до 17:00 год. Тут можна помитися, постригтися, зігрітися, отримати необхідний одяг та взуття, поїсти, отримати консультацію соціального працівника.

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Безкоштовні обіди на вечері у Львові щодня організовує низка благодійних та релігійних організацій, зокрема:

Також у місті працює Центр обліку та нічного перебування безпритульних людей, де щодня діє пункт обігріву, а також відділення, де можна переночувати (з 20:00 до 09:00 год. ранку). При потребі тут можна залишатись упродовж всієї доби.

Пункт обігріву на вул. Личаківській, 56 працює в робочі дні з 09:00 до 18:00 год., однак його відкривають, коли температура повітря опускається до 10 градусів морозу. Зараз, зважаючи на різке погіршення погоди, цей пункт обігріву працюватиме і не за таких низьких температур.

Львів’ян закликають не бути байдужими і повідомляти про місця перебування бездомних людей, які потребують допомоги. Зробити це можна, зателефонувавши за номерами: 233-14-79; 233-10-49 або на номер гарячої лінії Львова 15-80.

Якщо ви хочете стати волонтером і допомогти в організації гарячого харчування для бездомних, пишіть в «Емаус – Оселю» за цим посиланням.

Нагадаємо, що до кінця тижня на Львівщині суттєво похолодає: температура повітря впаде до -20°C.

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