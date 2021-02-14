Мешканці Львівщини з ознаками ГРВІ стали рідше робити тести на COVID, – керівниця лабцентру

Мешканці Львівщини, котрі мають ознаки ГРВІ, стали рідше звертатися за тестами на коронавірусну інфекцію. Саме тому в області почали фіксувати зменшення кількості випадків захворювання на COVID.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.

«Зменшення кількості діагностованих випадків COVID-19 не є підставою для заспокоєння. На жаль, далеко не всі, хто мають ознаки респіраторних захворювань, звертаються по медичну допомогу та обстежуються на предмет SARS-CoV-2. А 1149 людей зустрічають День святого Валентина в стаціонарі, з них 102 – в реанімації і 16 – на апараті ШВЛ. Бережіть себе та не забудьте про маску, соціальну дистанцію та гігієну рук. Снігопади, на жаль, не знищують коронавірус», – написала Наталія Іванченко.

Зазначимо, у суботу, 13 лютого, було проведено 184 дослідження методом ПЛР, з них 164 виявилися позитивними.

Зазначимо, раніше фахівці заявляли, що кількість хворих на коронавірусну хворобу у Львівській області може бути значно більшою, ніж показує офіційна статистика. Проте у ЛОДА заявляють про стабілізацію ситуацію з COVID в області.

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Нагадаємо, наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Додамо, наступного тижня у Львівській області планують розпочати перший етап вакцинації від коронавірус. Втім точна дата поки невідома. В першій хвилі мають вакцинувати приблизно 6 тисяч мешканців Львівщини. Про те, за яким алгоритмом проводитимуть щеплення від COVID, читайте тут.

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