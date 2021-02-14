ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканці Львівщини з ознаками ГРВІ стали рідше робити тести на COVID, – керівниця лабцентру

Вероніка Рой

|

Мешканці Львівщини, котрі мають ознаки ГРВІ, стали рідше звертатися за тестами на коронавірусну інфекцію. Саме тому в області почали фіксувати зменшення кількості випадків захворювання на COVID.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.

«Зменшення кількості діагностованих випадків COVID-19 не є підставою для заспокоєння. На жаль, далеко не всі, хто мають ознаки респіраторних захворювань, звертаються по медичну допомогу та обстежуються на предмет SARS-CoV-2. А 1149 людей зустрічають День святого Валентина в стаціонарі, з них 102 – в реанімації і 16 – на апараті ШВЛ. Бережіть себе та не забудьте про маску, соціальну дистанцію та гігієну рук. Снігопади, на жаль, не знищують коронавірус», – написала Наталія Іванченко.

Зазначимо, у суботу, 13 лютого, було проведено 184 дослідження методом ПЛР, з них 164 виявилися позитивними.

Зазначимо, раніше фахівці заявляли, що кількість хворих на коронавірусну хворобу у Львівській області може бути значно більшою, ніж показує офіційна статистика. Проте у ЛОДА заявляють про стабілізацію ситуацію з COVID в області.

Реклама партнерів

Нагадаємо, наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

Додамо, наступного тижня у Львівській області планують розпочати перший етап вакцинації від коронавірус. Втім точна дата поки невідома. В першій хвилі мають вакцинувати приблизно 6 тисяч мешканців Львівщини. Про те, за яким алгоритмом проводитимуть щеплення від COVID, читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...