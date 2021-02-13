В Україні COVID підхопили ще понад 5 тисяч людей

Станом на ранок суботи, 13 лютого в Україні 1 268 049 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 5 182 нових хворих. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом минулої доби в Україні провели 40 806 тестувань (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747). Відтак було виявлено 5 181 нових хворих на коронавірус. Серед захворілих 330 дітей та 226 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 1 889 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

За увесь час пандемії COVID виявили у 1 268 049 осіб. Від ускладнень інфекції померло 24 285 (+111 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 1 112 299 осіб (+ 6 144 за минулу добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

Івано-Франківська область – 668 випадків;

Житомирська область – 234 випадки;

Закарпатська область – 485 випадків;

Чернівецька область – 384 випадки;

Вінницька область – 365 випадків;

Львівська область – 329 випадків;

м. Київ – 320 випадків;

Харківська область – 289 випадків;

Київська область – 265 випадків;

Одеська область – 183 випадки;

Дніпропетровська область – 173 випадки;

Черкаська область – 164 випадки;

Донецька область – 140 випадків;

Полтавська область – 137 випадків;

Запорізька область – 136 випадків;

Тернопільська область – 135 випадків;

Сумська область – 130 випадків;

Хмельницька область – 127 випадків;

Волинська область – 112 випадків;

Рівненська область – 114 випадків;

Чернігівська область – 101 випадок;

Миколаївська область – 79 випадків;

Луганська область – 55 випадків;

Кіровоградська область – 34 випадки;

Херсонська область – 23 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, планується, що Україна має повернутися до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної. Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 30 квітня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що посилювати карантин в Україні не планують щонайменше до квітня-травня.

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