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У Львові облаштували 50 пунктів, де можна погрітись

Ольга Денисяка

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Станом на 12 лютого у Львові облаштували понад 50 тимчасових пунктів обігріву. Також у посиленому режимі працює Центр обліку та нічного перебування бездомних людей на Кирилівській, 3а. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, тимчасові пункти обігріву облаштували у закладах культури, бібліотеках, районних адміністраціях та управляючих компаніях. Там можна зігрітися та випити чаю.

«У Львові облаштували 50 тимчасових пунктів обігріву. Зокрема, пункти обігріву є у Центрі Довженка Сихові, у центрі МолоДвіж, у туристично-інформаційному центрі та в Ратуші», – каже Андрій Москаленко.

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Також він розповів, що в посиленому режимі працює Центр обліку та нічного перебування бездомних людей на Кирилівській, 3а. Лише вночі 12 лютого там ночували 32 людей. Цілодобово працює соціальний патруль – це автомобіль, який виїжджає з цього центру в будь-яку частину міста.

«Прошу стежити не лише за власним здоров’ям, а й звертати увагу, чи поруч є люди, які потребують нашої допомоги. Дуже прошу телефонувати на Гарячу лінію 1580, і цей соціальний патруль приїде, щоби допомогти», – додав він.

Львів’ян просять допомагати бездомним та потребуючим людям, а також повідомляти про факти та місця їхнього перебування, якщо вони потребують допомоги, за тел.: 15−80, 233−14−79 або 233−10−49.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, негода у Львові та області протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C.

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