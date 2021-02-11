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У Центрі Довженка облаштували пункт обігріву

Вероніка Рой

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У приміщенні Центру Довженка, що на проспекті Червоної Калини, 81,  облаштували пункт обігріву. Відтак всі, хто хотів би погрітись у теплому місці, можуть заходити у центр. Про це інформують пресслужба міськради Львова.

«В таку хурделицю завжди помічний гарячий чай. У Lviv Dovzhenko Centre обладнаний пункт обігріву, в холі можна зігрітися і попити теплого чаю. Сам центр зараз не працює, але в приміщенні чергують охоронці та працівники, що живуть неподалік. Тож, якщо ви замерзли на зупинці громадського транспорту чи просто потребуєте перепочити у теплому місці, – ласкаво просимо», – розповіла директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

Зазначимо, зараз у Львові в посиленому режимі діють два пункти обігріву – на вул. Кирилівській, 3а та на вул. Личаківській, 56.

Також львів’ян просять допомагати бездомним та потребуючим людям, а також повідомляти про факти та місця їхнього перебування, якщо вони потребують допомоги, за тел.: 15−80, 233−14−79 або 233−10−49.

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Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, негода у Львові та області протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C.

Зазначимо, ранок 11 лютого на Львівщині розпочався зі значних снігопадів та транспортного колапсу. Про те, яка ситуація із негодою у Львові та області, дивіться за посиланням.  

Також у Львові через сильні снігопади ввели низку обмежень. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

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