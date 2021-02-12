«Швидкі», автобуси та вантажівки: надзвичайники звільнили зі снігового полону понад 40 авто

На Львівщині протягом четверга, 11 лютого, надзвичайникам довелося звільняти зі снігових заметів понад 40 транспортних засобів. Серед них – карети швидкої медичної допомоги, автобуси та вантажівки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Загалом рятувальники здійснили 30 виїздів для надання допомоги на автодорогах Львівської області.

«Всього було відбуксировано 43 транспортних засобів, з них 6 автомобілів швидкої медичної допомоги, 6 автобусів, 10 легкових автомобілів, 21 вантажна та великогабаритна техніка. В транспортних засобах перебувало 111 людей, з них 17 дітей», – повідомили рятувальники.

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Протягом минулої доби до надання допомоги на дорогах області було залучено 123 рятувальники та 31 одиницю спецтехніки.

Львівський портал повідомляв, що у снігових заметах на Львівщині застрягли три шкільні автобуси. Також поліцейські лопатами відкопували зі снігової пастки вантажівку на Львівщині.

За прогнозами синоптиків, негода на Львівщині протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C

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Фото: ДСНС