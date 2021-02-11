Поліцейські лопатами відкопували зі снігової пастки вантажівку на Львівщині

У селі Сапіжанка Львівського району поліцейські протягом двох години звільняли зі снігової пастки вантажівку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Подія трапилася ще 9 лютого. Близько 21.00 год. поліцейським зателефонував водій вантажівки «Сканія» та повідомив, що через снігові замети він не може виїхати на трасу з території АЗС, розташованої у селі Сапіжанка Львівського району.

На допомогу водію негайно виїхали екіпаж патрульних. Протягом двох годин поліцейські з лопатами в руках розчищали від снігу проїзд для вантажівки, а також регулювали рух транспорту на автодорозі «Львів-Луцьк», аби не допустити ДТП, зупинки руху автомобілів та утворення заторів.

Реклама партнерів

Львівський портал повідомляв, що у снігових заметах на Львівщині застрягли три шкільні автобуси.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області відновили рух великовагового транспорту. Втім у Львові тимчасово обмежити в’їзд великогабаритного транспорту, який заїжджає у місто транзитом. Відтак, наразі дозволено лише в’їзд фур, що транспортують продукцію для потреб міста.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція