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У Львові низка тролейбусів курсує зі змінами

Вероніка Рой

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У зв’язку з погодними умовами, дещо ускладнений рух тролейбусів. Зокрема, від центру тролейбусні маршрути курсують до вул. Степана Бандери, а інші маршрути із незначними затримками у русі, оскільки біля університету ім. І. Франка працює спецтехніка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», наразі рух тролейбусних маршрутів ускладнений..

«.Зокрема, біля університету ім. І. Франка тривають роботи з очищення дорожнього полотна від снігу. Відтак, від центру тролейбусні маршрути курсують до вул. Степана Бандери, а інші маршрути із незначними затримками у русі. Натомість рух усіх трамвайних маршрутів відновлено. Певний час через погодні умови трамваї № 1, 2 та 8 тимчасово не курсували, а № 4 курсував за зміненим маршрутом до вул. Мушака», –  повідомили у «Львівелектротранс».

Зазначимо, у Львові через снігопад електротранспорт курсує із затримками.

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Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, негода у Львові та області протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C.

Зазначимо, ранок 11 лютого на Львівщині розпочався зі значних снігопадів та транспортного колапсу. Про те, яка ситуація із негодою у Львові та області, дивіться за посиланням.  

Також у Львові через сильні снігопади ввели низку обмежень. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

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